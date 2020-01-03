Сухопутные войска России получат на вооружение в 2020 году более 300 единиц бронетехники, сообщили представители Минобороны страны.
В подразделения поступят танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, а также боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А и БТР-82АМ,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году планируют провести свыше 200 манёвров, сообщили представители Минобороны РФ. Учения пройдут в Оренбургской и Иркутской областях.
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