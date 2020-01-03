https://static.news.ru/photo/53e51542-2e19-11ea-8d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сухопутные войска России получат на вооружение в 2020 году более 300 единиц бронетехники, сообщили представители Минобороны страны.

В подразделения поступят танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, а также боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А и БТР-82АМ, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году планируют провести свыше 200 манёвров, сообщили представители Минобороны РФ. Учения пройдут в Оренбургской и Иркутской областях.

В ведомстве напомнили, что в 2019-м ракетчики приняли участие в аналогичном количестве тренировок. Они проходили на маршрутах боевого дежурства ракетных полков подвижных комплексов.