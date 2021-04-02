В России продлят срок службы межконтинентальных баллистических ракет

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Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ могут остаться на службе ещё на три года. Об этом заявил генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Он отметил, что проводится целый комплекс работ.

Будем держать эту ракету на боевом дежурстве столько, сколько нужно. Сейчас мы идём на продление ещё на три года, — цитирует его ТАСС.

Леонов добавил, что процесс плановой замены МБР УР-100Н УТТХ на ракеты «ЯРС» продолжается, если раньше их было 150, то сейчас — 50.

При этом он отметил, что сейчас проводится целый комплекс работ, который позволит продолжать эксплуатацию МБР УР-100Н УТТХ. Эти ракеты являются носителями гиперзвукового боевого оснащения «Авангард».

«Авангард» представляет собой новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, развивающим скорость порядка 27 Махов (Мах равен скорости звука). В декабре 2019 года первый ракетный полк, оснащённый «Авангардами», заступил на боевое дежурство под Оренбургом. Сейчас боевые блоки «Авангард» устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут ракеты «Сармат».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы станут для России основой сил неядерного сдерживания, передавал NEWS.ru.