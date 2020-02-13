https://static.news.ru/photo/d8e5d64c-4efc-11ea-880b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал, что сейчас многие российские ракеты имеют искусственный интеллект.

Какие именно ракеты имеют ИИ, разработчик не сообщил, однако отметил, что на стратегических изделиях он уже есть. Он добавил, что теперь «пришло время и для тактического ракетного вооружения», пишет РИА Новости.

Когда ракета летит несколько часов, определяя курс и распознавая цель, — это ли не искусственный интеллект? — сказал Обносов.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что армии начали поставлять современную военную технику, разработанную на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве находятся системы вооружения на новых физических принципах, писал NEWS.ru.