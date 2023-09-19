«Противника ждет сюрприз»: эксперт рассказал о российских дронах-камикадзе Военэксперт Леонков: российские дроны «Ланцет» и «Куб» улучшили свои показатели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дроны-камикадзе российского производства хорошо себя показали в зоне СВО, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Комментируя заявление «Ростеха» о кратном наращивании производства боевых БПЛА, он подчеркнул, что в госкорпорации «поступают мудро», скрывая точные данные о количестве выпускаемых дронов «Ланцет» и «Куб».

В «Ростехе» поступают мудро, не называя цифр. Пусть противника ждет сюрприз. А сами барражирующие боеприпасы хорошо себя показали. Если в начале специальной военной операции были определенные недоработки, иногда они промахивались и не наносили существенного ущерба, то в течение летней кампании «Ланцеты» и «Кубы» значительно улучшили показатели, — объяснил Леонков.

Военный эксперт добавил, что отечественные боевые беспилотники получили высокую оценку даже за рубежом. Он отметил, что с помощью дронов-камикадзе российским военным удается уничтожить западные танки, бронетранспортеры, БМП, зенитные ракетные комплексы и другую военную технику.

В зависимости от типа техники, которую требуется уничтожить, подбирается соответствующий барражирующий боеприпас. По данным разведки он выводится в поле, где находится цель. Дальше остается только эффективно сработать оператору. За рубежом пришли к выводу, что мы сделали столько дронов-камикадзе, что украинские средства ПВО с ними не справляются, в том числе и те, которые были переданы странами НАТО, — подчеркнул Леонков.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что предприятия госкорпорации кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». По его словам, также будет увеличено производство других отечественных беспилотников, в том числе моделей «Тахион» и «Гранат».