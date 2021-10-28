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Идею США дать Киеву оружие поражающего действия назвали близорукостью

10:46, 29 октября 2021
Идею США дать Киеву оружие поражающего действия назвали близорукостью Фото: Mark Allen Johnson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Призыв Минобороны США (Пентагон) поставить Украине оружие поражающего действия (летальное) для защиты является «близорукой позицией», рассказал NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. Сенатор отметил, что подобные действия только укрепят воинственные настроения в Киеве. Таким образом политик прокомментировал заявление заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер. Американская чиновница предложила всем союзникам США снять ограничения с передачи Киеву оборонительных систем поражающего действия.

США стимулируют не защиту, а нападение. Украину никто не атакует. Только выдумывают, что Россия нападает. На самом деле Украина воюет с частью своей территории, захотевшей жить по-другому, не по правилам переворота, произошедшего в 2014-м, а по правилам международным. Как раз США стимулировали тот переворот, хотят, чтобы воинственность и нестабильность на Украине сохранялась и дальше, — считает Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в Вашингтоне понимают, что «воинственность» Киева направлена не только против Донбасса, но и предполагает подобные настроения в отношении РФ.

Постоянно заявляют разные личности, политики на Украине, что будут запускать ракеты в сторону РФ, что будут чуть ли не наступать в сторону РФ. Близорукая позиция, сегодняшняя нестабильность в мире из-за таких политиков, прежде всего из США, НАТО, стран ЕС, им подпевающих. Ничего хорошего из этого не будет, — добавил член Совфеда.

Собеседник заявил, что получение оборонительных систем поражающего действия может сподвигнуть нынешнее руководство Украины на эскалацию военных действий против Донбасса и отказ от Минских соглашений.

Им же продали [турецкий БПЛА] Байрактар. Они его уже использовали, открыто об этом говорят. Они вооружают Украину не для защиты, а для нападения. Весь мир должен защищаться от США, развязавших за 30-40 лет десятки войн и организовавших перевороты в Европе, Северной Африке, Ближнем Востоке, Азии, Карибском бассейне, — резюмировал Цеков.

По словам Купер, она хотела бы, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств. Она напомнила, что ранее Штаты поставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию остановить войну в Донбассе и прекратить дестабилизацию в Чёрном море и вдоль украинских границ. Он также потребовал прекратить кибератаки на США и их союзников.

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