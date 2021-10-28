Идею США дать Киеву оружие поражающего действия назвали близорукостью

Призыв Минобороны США (Пентагон) поставить Украине оружие поражающего действия (летальное) для защиты является «близорукой позицией», рассказал NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. Сенатор отметил, что подобные действия только укрепят воинственные настроения в Киеве. Таким образом политик прокомментировал заявление заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер. Американская чиновница предложила всем союзникам США снять ограничения с передачи Киеву оборонительных систем поражающего действия.

США стимулируют не защиту, а нападение. Украину никто не атакует. Только выдумывают, что Россия нападает. На самом деле Украина воюет с частью своей территории, захотевшей жить по-другому, не по правилам переворота, произошедшего в 2014-м, а по правилам международным. Как раз США стимулировали тот переворот, хотят, чтобы воинственность и нестабильность на Украине сохранялась и дальше, — считает Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в Вашингтоне понимают, что «воинственность» Киева направлена не только против Донбасса, но и предполагает подобные настроения в отношении РФ.

Постоянно заявляют разные личности, политики на Украине, что будут запускать ракеты в сторону РФ, что будут чуть ли не наступать в сторону РФ. Близорукая позиция, сегодняшняя нестабильность в мире из-за таких политиков, прежде всего из США, НАТО, стран ЕС, им подпевающих. Ничего хорошего из этого не будет, — добавил член Совфеда.

Собеседник заявил, что получение оборонительных систем поражающего действия может сподвигнуть нынешнее руководство Украины на эскалацию военных действий против Донбасса и отказ от Минских соглашений.

Им же продали [турецкий БПЛА] Байрактар. Они его уже использовали, открыто об этом говорят. Они вооружают Украину не для защиты, а для нападения. Весь мир должен защищаться от США, развязавших за 30-40 лет десятки войн и организовавших перевороты в Европе, Северной Африке, Ближнем Востоке, Азии, Карибском бассейне, — резюмировал Цеков.

По словам Купер, она хотела бы, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств. Она напомнила, что ранее Штаты поставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию остановить войну в Донбассе и прекратить дестабилизацию в Чёрном море и вдоль украинских границ. Он также потребовал прекратить кибератаки на США и их союзников.