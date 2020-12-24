16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

«Выстрелил — забыл»: появилось видео испытаний ракеты для ЗРК «Стрела-10М»

13:53, 24 декабря 2020

В Сети появилось видео успешного тестового запуска управляемой ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10М». Снаряд с индексом 9М333 является доработанным вариантом 9М37 и предназначается для уничтожения самолётов на малой высоте, а также крылатых ракет, дронов и вертолётов.

Ракеты прошли все испытания на Донгузском полигоне в Оренбуржье. После этого концерн «Калашников» начал их массовое производство, пишет «ПолитЭксперт». Принцип их действия отображает подход «выстрелил — забыл».

Впервые 9М333 показали на военно-техническом форуме «Армия-2020». Особенностью новой ракеты стала улучшенная боевая часть снаряда и возможность находить и уничтожать цели даже в условиях сильных помех со стороны противника.

Между тем, 9 декабря под руководством президента РФ Владимира Путина вооружённые силы провели манёвры, в ходе которых произвели запуск двух баллистических ракет и нескольких крылатых ракет. Во время учений военные отработали действия расчётов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео