Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового ракетного комплекса

Президент Владимир Путин оценил способность современного российского гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать сверхвысокую температуру в полёте. Глава государства сравнил его с «эффектом эскимо».
На сегодняшний день Россия является единственной страной, официально объявившей о наличии такого вида вооружений.
Я уже много раз об этом говорил: эффект эскимо — летит и плавится. Температура под две тысячи градусов — чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал, — цитирует РИА Новости выступление Путина на встрече с работниками атомной отрасли.
Он добавил, что уже поздравил «оружейников и создателя нового аппарата нашего — планирующего блока «Авангард» Герберта Ефремова с 75-летием атомной промышленности России.
О гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» президент впервые рассказал в послании Федеральному Собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.
«Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее, как писал NEWS.ru, политолог Юрий Светов заявил, что страны Запада могут сколько угодно не признавать достижения России, однако в конечном счёте им придётся считаться с государством, обладающим гиперзвуковым оружием.