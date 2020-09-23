Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового ракетного комплекса

https://static.news.ru/photo/5d50c3b8-fdb9-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mil

Президент Владимир Путин оценил способность современного российского гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать сверхвысокую температуру в полёте. Глава государства сравнил его с «эффектом эскимо».

На сегодняшний день Россия является единственной страной, официально объявившей о наличии такого вида вооружений.

Я уже много раз об этом говорил: эффект эскимо — летит и плавится. Температура под две тысячи градусов — чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал, — цитирует РИА Новости выступление Путина на встрече с работниками атомной отрасли.

Он добавил, что уже поздравил «оружейников и создателя нового аппарата нашего — планирующего блока «Авангард» Герберта Ефремова с 75-летием атомной промышленности России.

О гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» президент впервые рассказал в послании Федеральному Собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.

«Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее, как писал NEWS.ru, политолог Юрий Светов заявил, что страны Запада могут сколько угодно не признавать достижения России, однако в конечном счёте им придётся считаться с государством, обладающим гиперзвуковым оружием.