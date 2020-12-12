Российскую баллистическую ракету «Авангард» впервые показали на видео

https://static.news.ru/photo/b3809b3a-3dee-11eb-b024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал Звезда/youtube.com

Внешний вид российского ракетного гиперзвукового комплекса с управляемым боевым блоком «Авангард» впервые показали на видео.

Ракета вживую была представлена в одной из аудиторий академии Ракетных войск стратегического назначения как образец для изучения. Там она находится по соседству с ещё несколькими другими, но существенно выделяется на их фоне, — передаёт телеканал «Звезда».

Ранее президент Владимир Путин оценил способность современного российского гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать сверхвысокую температуру в полёте. Глава государства сравнил его с «эффектом эскимо». На сегодняшний день Россия является единственной страной, официально объявившей о наличии такого вида вооружений.

Российский лидер добавил, что поздравил «оружейников и создателя нового аппарата нашего — планирующего блока „Авангард“ Герберта Ефремова с 75-летием атомной промышленности России».

О гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» президент впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.

«Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны, писал NEWS.ru.