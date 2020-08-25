Отличительная особенность «Арматы» впечатлила National Interest

https://static.news.ru/photo/3348b04c-e740-11ea-84c0-fa163e074e61_660.jpg Танк Т-14 «Армата» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский публицист Питер Сучиу заявил, что создатели беспилотной версии российского танка Т-14 «Армата» смогли решить проблему, которая присуща машинам с дистанционным управлением. По его словам, речь о круговом обзоре, который конструкторы обеспечили, установив на боевую машину широкоугольные видеокамеры.

Тем самым техника получает полные данные о «ситуационной обстановке». Об этом Сучиу написал в статье, опубликованной американским журналом National Interest.

Ещё одной инновационной характеристикой «Арматы» автор публикации назвал необитаемую башню с удалённо управляемой гладкоствольной пушкой калибра 125 мм. Она имеет автоматизированную систему заряжания.

Сучиу также подчеркнул, что способность «Арматы» передвигаться со скоростью 90 км/ч делает её потенциально более мобильной боевой машиной, чем американский танк M-1 Abrams.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 «Армата» новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм. Модернизация боевой машине потребуется на рубеже 2030-х годов, когда вероятные противники создадут танки нового поколения. Башня с такой пушкой станет не единственным новшеством. Вооружение «Арматы» пополнят гиперзвуковые бронебойные снаряды и боеприпасы объёмного взрыва.