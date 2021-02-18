Американский журналист назвал российские самолёты, которых опасаются в НАТО

https://static.news.ru/photo/45c54e76-71e5-11eb-b808-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российские самолёты способны осуществлять перехват любых потенциальных нарушителей воздушного пространства РФ. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Как пишет эксперт издания Дэвид Экс, дислоцированные в Калининградской области истребители Су-27 препятствуют господству НАТО в небе над Балтикой. Так, в 2017 году групповой полёт трёх стратегических бомбардировщиков B-1, B-2 и B-52 ВВС США над Балтикой был перехвачен Су-27, который сопроводил их. Аналогичный эпизод произошёл с самолётом-разведчиком НАТО RC-135, который был вынужден уйти в воздушное пространство Швеции.

Калининградские Су-27, пожалуй, самые вооружённые и самые опасные Су-27 в мире, — цитирует Экса «Экономика сегодня».

Он добавил, что пилоты российских Су-27 действуют столь профессионально и настойчиво, что иностранной воздушной технике остаётся лишь отворачивать прочь от границ РФ и фактически бежать.

Как писал NEWS.ru американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют недостатки, которые делают их уязвимыми мишенями для противника. Американское издание The National Interest отмечает, что российские загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» отлично справляются с задачей обнаружения стелс-самолётов в небе. Они легко могут отследить F-35 на больших расстояниях.