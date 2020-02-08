https://static.news.ru/photo/0b32990e-4b39-11ea-9ed6-fa163e074e61_660.jpg Система «Шилка» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министерство обороны России планирует закупку крупной партии комплексов «Деривация-ПВО». Они заменят советские системы «Тунгуска» и «Шилка».

С помощью новых комплексов ведомство планирует бороться с беспилотниками, а также крылатыми и авиационными ракетами. Системы способны обстреливать цели из различных позиций. В частности, в движении, с места и на плаву. Комплекс впервые будет представлен на московском параде Победы 9 мая 2020 года, пишет «Газета.ru».

Ракетный комплекс «Тунгуска» был принят на вооружение 8 сентября 1982 года. Изначально он имел четыре ракеты, а затем восемь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США предложили $45 млрд за создание новой БМП. Для сравнения: бюджет Минобороны России на 2020 год составил $29,66 млрд.