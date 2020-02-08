Министерство обороны России планирует закупку крупной партии комплексов «Деривация-ПВО». Они заменят советские системы «Тунгуска» и «Шилка».
С помощью новых комплексов ведомство планирует бороться с беспилотниками, а также крылатыми и авиационными ракетами. Системы способны обстреливать цели из различных позиций. В частности, в движении, с места и на плаву. Комплекс впервые будет представлен на московском параде Победы 9 мая 2020 года,
Ракетный комплекс «Тунгуска» был принят на вооружение 8 сентября 1982 года. Изначально он имел четыре ракеты, а затем восемь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США предложили $45 млрд за создание новой БМП. Для сравнения: бюджет Минобороны России на 2020 год составил $29,66 млрд.
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