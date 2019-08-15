https://static.news.ru/photo/dd79b814-bf6d-11e9-818f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Падрино Лопес (в центре) Фото: Marcos Salgado/imago stock&people/Global Look Press

Армейские международные игры (АрМИ) продемонстрировали, что РФ является лидером по производству военной техники. Такое мнение высказал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

Российское вооружение великолепно себя показывает в ходе состязаний АрМИ, — цитирует Лопеса ТАСС .

Он поблагодарил Шойгу за возможность военнослужащих его страны принять участие в Играх. Республику представляла команда, в которой были 221 человек. Это самое большое количество участников из Венесуэлы за все пять раз, что она принимала участие в Играх.

По словам Лопеса, его государство получает огромный опыт, готовясь и участвуя в АрМИ. Он также добавил, что обязательно будет следить за финальными соревнованиями и примет участие в церемонии закрытия турнира.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие сборные 39 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на полигонах 10 стран.

Ранее News.ru писал, что на международных соревнованиях «Танковый биатлон» российские танкисты установили три рекорда скорости. Это стало неожиданным сюрпризом не только для экипажей, но и для создателей боевых машин.