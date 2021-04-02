В ЛНР заявили о размещении техники ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вооружение и технику в жилых районах населённых пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

Противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории, — цитирует «Интерфакс» сообщение ЛНР.

Уточняется, что вблизи жилых домов в населённом пункте Орехово-Донецкое замечены, в частности, боевая машина пехоты и боевая бронированная машина. А в районе поселения Троицкое — две 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30.

Как писал NEWS.ru, в течение прошедших суток украинские военные шесть раз обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, неоднократно нарушив тем самым режим прекращения огня. Об этом 3 апреля сообщили ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Однако ранее сообщалось, что 1 апреля режим прекращения огня уже был нарушен. За 2 апреля, как отметил представитель ЛНР, было зафиксировано уже шесть нарушений.