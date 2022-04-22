Литовкин раскрыл возможные потери ВСУ от уничтожения «Калибрами» батальона

Потери ВСУ от уничтожения батальона у железнодорожной станции Мелиоративное могли составить до 350 человек личного состава, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Таким образом он прокомментировал очередной брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации РФ на Украине. В ведомстве добавили, что удар по объекту нанесён с помощью высокоточных крылатых ракет «Калибр».

Батальон — это 300-350 человек. Что касается уничтоженной техники — необходимо знать, какой именно батальон уничтожили — артиллерийский, танковый или мотострелковый, говорить точно не приходится, — отметил Литовкин.

По данным Минобороны РФ, районе железнодорожной станции Мелиоративное «Калибрами» уничтожен батальон Вооружённых сил Украины с вооружением и военной техникой.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что ночью были нанесены удары по трём украинским военным объектам, включая ЗРК С-300 близ населённого пункта Новосёлка, также была уничтожена бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ. Также, по словам генерала, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины, в том числе пункты управления, топливные хранилища, а также места базирования живой силы и военной техники.

До этого российские войска разрушили очередной укрепрайон ВСУ. Кадры последствий штурма опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что украинские военные не пожелали добровольно сложить оружие и в результате штурма были выбиты с укреплённых позиций.