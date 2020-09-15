Корабль «Адмирал флота Касатонов» вернулся в родную гавань: фотогалерея

13 сентября военнослужащие и работники предприятий оборонно-промышленного комплекса России отмечают День танкиста. Этот праздник был учреждён в 1946 году, когда на Красной площади прошёл парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Торжества проходят по всей стране. В них участвуют служащие танковых подразделений ВС РФ, офицеры, курсанты, преподаватели профильных учебных заведений, инженеры, работники заводов и НИИ, разрабатывающих бронетехнику. Под Москвой офицеры и...