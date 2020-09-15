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Фрегат Адмирал флота Касатонов на рейде реки Невы в Санкт-Петербурге
Оружие

Корабль «Адмирал флота Касатонов» вернулся в родную гавань: фотогалерея

12:33, 16 сентября 2020
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Североморск прибыл фрегат «Адмирал флота Касатонов». Корабль завершил переход из Балтийского моря. Фрегат — первое серийное судно проекта 22350. Боевой корабль был построен на предприятии «Северная верфь». 21 июля 2020 года на фрегате был поднят Андреевский флаг. Судно зачислено в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Проект 22350 — первая в новейшей истории России серия надводных боевых кораблей такого класса. Корабль имеет водоизмещение 4,5 тысячи тонн, длину 135 и ширину 16 метров. В море он может достигать скорости до 29 узлов и в течение месяца преодолевать без захода в порты 4,5 тысячи миль. В зависимости от выполняемой задачи корабль принимает на борт от 180 до 210 человек. Вооружён корабль артиллерийской установкой А-192 «Армат» калибра 130 мм, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК» и зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

Торжественная церемония спуска на воду фрегата «Адмирал флота Касатонов» на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

Николай Шестаков/РИА Новости

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море

MOD Russia/Global Look Press

Церемония подъёма Андреевского флага на фрегате «Адмирал флота Касатонов»

MOD Russia/Global Look Press

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море

MOD Russia/Global Look Press

Церемония подъёма Андреевского флага на фрегате «Адмирал флота Касатонов»

MOD Russia/Global Look Press

Фрегат Адмирал флота Касатонов и во время Главного военно-морского парада в акватории Невы в Санкт Петербурге

Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фрегат Адмирал флота Касатонов и во время Главного военно-морского парада в акватории Невы в Санкт Петербурге

Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корабельный комплекс ПК-10 на борту фрегата проекта 22350 Адмирал флота Касатонов в порту Североморска

Павел Львов/РИА Новости

Фрегат Адмирал Касатонов прибыл к месту несения службы в Североморск

Лев Федосеев/ТАСС

Зенитно-ракетный комплекс Полимент-Редут на борту фрегата проекта 22350 Адмирал флота Касатонов в порту Североморска

Павел Львов/РИА Новости

Фрегат Адмирал флота Касатонов на рейде реки Невы в Санкт-Петербурге

Алексей Даничев/РИА Новости

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