Гиперзвук и спецназ: что британцы готовят против России

https://static.news.ru/photo/6c4fe0ea-8aa6-11eb-9b51-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's /flickr.com

Британские власти выделят 6,6 млрд фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия для противодействия враждебным государствам, в том числе России, Китаю, Ирану и Северной Корее.

Также против этих государств готовятся подразделения спецназа, сообщило издание The Telegraph. 22 марта правительство страны пообещало опубликовать стратегию модернизации вооружённых сил.

Согласно стратегии, дополнительные 3 млрд фунтов стерлингов выделят сухопутным силам, 120 млн потратят на создание новой бригады по проведению специальных операций, — пишет издание.

Основой спецназа станут четыре батальона рейнджеров, которые займутся гибридными конфликтами. Но будут и сокращения, отмечают журналисты. Зарплаты снизят 10 тысячам военных и офицеров Великобритании.

Военный транспортник C-130J Hercules спишут, а работу спецназа SAS объединят со службой внешней разведки Mi6, чтобы проводить операции против российских военных и шпионов.

Как ранее писал NEWS.ru, ожидается, что первые батальоны британских рейнджеров будут сформированы в начале следующего года и станут базироваться на базе в Алдершоте. В состав формирования войдут действующие военнослужащие. Новый спецназ будет действовать открыто, в духе воздушно-десантных подразделений и морских пехотинцев.