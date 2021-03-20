Гиперзвук и спецназ: что британцы готовят против России

Британские власти выделят 6,6 млрд фунтов стерлингов на создание гиперзвукового оружия для противодействия враждебным государствам, в том числе России, Китаю, Ирану и Северной Корее.
Также против этих государств готовятся подразделения спецназа,
Согласно стратегии, дополнительные 3 млрд фунтов стерлингов выделят сухопутным силам, 120 млн потратят на создание новой бригады по проведению специальных операций, — пишет издание.
Основой спецназа станут четыре батальона рейнджеров, которые займутся гибридными конфликтами. Но будут и сокращения, отмечают журналисты. Зарплаты снизят 10 тысячам военных и офицеров Великобритании.
Военный транспортник C-130J Hercules спишут, а работу спецназа SAS объединят со службой внешней разведки Mi6, чтобы проводить операции против российских военных и шпионов.
Как ранее писал NEWS.ru, ожидается, что первые батальоны британских рейнджеров будут сформированы в начале следующего года и станут базироваться на базе в Алдершоте. В состав формирования войдут действующие военнослужащие. Новый спецназ будет действовать открыто, в духе воздушно-десантных подразделений и морских пехотинцев.