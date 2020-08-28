Две российские подлодки вооружат новыми «Калибрами»

https://static.news.ru/photo/58bcde44-e90b-11ea-b76e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» «Владивосток» и «Воронеж», получат принципиально новые крылатые ракеты «Калибр-М». Дальность их полёта составит свыше 4 тысяч километров.

Ракеты смогут доставлять к цели обычную осколочно-фугасную боевую часть или ядерную, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства также отметил, что «Владивосток» и «Воронеж», по сравнению с их предшественниками, будут лучше подготовлены к миссия неядерного стратегического сдерживания.

Строительство двух АПЛ проекта 885М «Ясень-М» начато на «Севмаше» 20 июля. Их спуск на воду запланирован в 2024 и 2025 годах. На вооружение ВМФ они должны поступить до конца 2027 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году на воду будет спущена подводная лодка «Хабаровск», способная нести беспилотные аппараты «Посейдон». Беспилотник может находиться в воде на глубине более одного километра и развивать скорость от 90 до 100 узлов. Он способен зарыться в грунт, по сигналу взорвать ядерную боеголовку, вызвав цунами, которое уничтожит корабли и прибрежные города.