Носитель «Посейдонов» будет спущен на воду не ранее 2021 года

https://static.news.ru/photo/14b6a496-e550-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/profsevmash

Атомная подводная лодка «Хабаровск», способная нести беспилотные подводные аппараты «Посейдон» будет спущена на воду в 2021 году. Об заявил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

На 2020 год спуск «Хабаровска» вообще не планировался, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что спуск состоится в следующем году. АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 позиционируется, как субмарина спецназначения, предназначенная для вооружения «Посейдонами».

Российский подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет мощную ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов. Российское оружие «Судного дня» пока находится в разобранном виде, оно впервые будет запущен осенью 2020 года с борта атомной подводной лодки «Белгород» — первого опытного носителя этих беспилотников.

Как писал NEWS.ru, целью «Посейдона» могут стать крупные военные базы вроде «Норфолка» (США). Беспилотник способен зарыться в грунт, по сигналу взорвать ядерную боеголовку. Это вызовет огромное цунами, способное сносить и корабли, и прибрежные города.