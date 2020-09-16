Два ракетоносца Ту-160 пролетели над Балтийским морем

https://static.news.ru/photo/e403a958-f84f-11ea-876e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плановый полёт совершили два стратегических ракетоносца Ту-160 над Балтийским морем. На некоторых частях маршрута их сопровождали истребители других государств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, — цитирует ТАСС военное ведомств.

Как уточнили в МО РФ, российские ракетоносцы совершали полёт вместе с Су-35 ВКС России. Ту-160 также на отдельных этапах пути «сопровождали истребители иностранных государств F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, Гриппен джаз 39 ВВС Швеции».

В небе ракетоносцы провели более восьми часов. Российские лётчики дальней авиации постоянно совершают полёты над акваториями Арктики, северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В начале сентября американские СМИ признали Ту-160 самым опасным боевым самолётом России. В США российский бомбардировщик получил прозвище Blackjack. Отмечается в публикациях и то, что Ту-160 способен преодолеть 3700 миль, или 5954 км.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолёта. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнётся в 2021 году, 2 февраля 2020 года модернизированный Ту-160М выполнил первый испытательный полёт.

Как писал NEWS.ru, в понедельник, 16 сентября, Ту-160 пролетел над океаном и двумя морями.