«Циклон» с ракетами «Калибр», Су-30: чем Россия усилила флот в Черном море В Киеве обеспокоены тем, что ВМФ РФ располагает новым оружием

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Корабль «Циклон»

Во вторник, 22 августа, российская морская авиация ликвидировала два украинских военных катера и группу десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. В то же время, как утверждали в Киеве, на боевое дежурство впервые вышел корабль «Циклон» Военно-морского флота России (ВМФ РФ). Министерство обороны РФ эту информацию не подтвердило. Как Россия усиливает боевой потенциал в Черном море — в материале NEWS.ru.

Чем Россия уничтожила катер Украины

Во вторник ночью, 22 августа, разведывательный катер ВСУ был замечен в районе российских газодобывающих установок в Черном море, сообщило Минобороны РФ. Экипаж истребителя Су-30СМ морской авиации Черноморского флота незамедлительно открыл огонь и уничтожил судно противника.

Герой Советского Союза, летчик-испытатель ГК НИИ ВВС полковник Владимир Кондауров отметил в беседе с NEWS.ru, что эта операция уникальна.

«Су-30 уничтожил разведывательный катер на Черном море. Это первый случай, когда истребитель уничтожил морскую цель, ранее их использовали лишь для атаки по наземным целям», — сказал Кондауров.

По его мнению, удар по катеру был проверкой истребителя на эффективность в новой среде и в дальнейшем его станут активнее применять против морских объектов.

Как подчеркнули другие эксперты, самолет использовался в темное время суток, а это значит, что Россия решила частично проблему освещения обстановки и целеуказания на Черном море.

«Иначе было бы невозможно обнаружить в море — тем более ночном — столь небольшой объект, как разведывательный катер. Навести Су-30СМ на цель с тем, чтобы экипаж мог пустить противокорабельную ракету Х-31, было уже делом техники», — рассуждают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

Фото: Olga Sokolova/Global Look Pres Су-30СМ впервые поразил цель на море

Как самолет ВКС РФ поразил катер с десантом ВСУ

В тот же день около 11:00 по московскому времени экипаж самолета Воздушно-космических сил России открыл огонь уже по второму украинскому судну вблизи острова Змеиный. Им оказался военный катер Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ на борту.

Позже официальный Telegram-канал Минобороны РФ опубликовал кадры уничтожения судна противника. На видеозаписи, снятой с борта самолета, видно, как скоростная надводная цель активно маневрирует, пытаясь уклониться от огня истребителя. В итоге Willard Sea Force был ликвидирован при помощи авиационной пушки.

Почему российская авиация не уничтожала украинские катера раньше

Флот не может существовать без авиации, эти рода войск активно компенсируют недостатки друг друга, заявил NEWS.ru бывший командующий Черноморским флотом ВМФ адмирал Владимир Комоедов. Эксперт объяснил, что экипажу любого военного самолета для эффективной работы необходимы наводчики, но истребители Су-30СМ способны самостоятельно обнаружить и атаковать любую цель в воздухе, на земле или на воде.

«На Су-30 есть чем бить и есть чем обнаружить цель. Эти истребители подготовлены работать во всех сферах, на любой высоте днем и ночью. Для этого они обладают определенными оптическими и тепловизионными прицелами», — пояснил Комоедов.

Об особенностях прицелов, установленных на самолетах Су-30СМ, рассказал NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров.

Фото: МО Украины 22 августа разведывательный катер ВСУ был замечен в районе российских газодобывающих установок в Черном море

«Это новые российские прицелы, они могут видеть цели на подстилающей поверхности, неважно, море это или земля. Воздушные борта, где стоит этот прицел, могут применить ракеты класса «воздух — поверхность», — объяснил Гундаров.

По словам военного эксперта, у России раньше не было потребности использовать морскую авиацию для нанесения ударов по катерам противника, так как обычно эти задачи выполнял флот. В случае с разведывательным судном ВСУ, по его мнению, военным было необходимо действовать оперативно.

«Обнаружив этот катер при воздушном патрулировании Черного моря, не имело смысла вызывать какой-то корабль. Нужно было быстро принять решение и уничтожить это плавсредство. Конечно же, самый оперативный способ — это поразить его с воздуха, что и сделали дежурные силы морской авиации», — подчеркнул Гундаров.

Что известно о ракетоносце «Циклон» ВМС РФ

Накануне представитель оперативного командования группировки «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что российские военные впервые вывели в Черное море новый ракетоносец «Циклон», принятый в июле в состав Черноморского флота РФ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru об особенностях этого корабля.

«Это боевой корабль третьего ранга, проект „Каракурт“, это первый „каракуртовец“ на Черноморском флоте, построенный на Керченском судостроительном заводе. Этот завод выпускает корабль впервые за 25 лет, если не больше. Он несет восемь ракет „Калибр“, у него есть мощная ПВО в лице морского варианта „Панциря-М“ — зенитно-ракетного артиллерийского комплекса, который позволяет сбивать беспилотники и воздушные цели. Достойное пополнение Черноморского флота в ударной мощи и в части, касающейся защиты ПВО», — отметил Дандыкин.

Почему Киев обеспокоен из-за ракетоносца «Циклон»

Спикер группировки «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк также отметила, что на вооружении корабля «Циклон» стоят универсальные пусковые шахты под ракеты «Оникс». Владимир Гундаров назвал плюсы этого оружия.

«„Оникс“ — замечательное оружие. По заявлениям представителя Воздушных сил Украины полковника Юрия Игната, ВСУ не могут сбивать эти крылатые ракеты, у них нет таких средств ПВО. С точки зрения ведения боевых действий выход такого корабля, как „Циклон“, на боевое дежурство в Черное море означает потенциальную угрозу для любой военной цели на территории Украины», — отметил Гундаров.

Эксперт также добавил, что чем больше Россия поразит этих целей на земле, тем меньше будет неожиданных британских или американских катеров с украинскими диверсантами в море. В свою очередь адмирал Комоедов отметил, что новому ракетоносцу «Циклон» необходимо обеспечить должную охрану, чтобы он не стал мишенью украинских диверсантов.

Фото: МО РФ МРК «Циклон» проекта 22800 «Каракурт»

«„Циклон“ должен быть хорошо обороняем. Все должно быть продумано. Появление кораблей, которые имеют ракетное оружие, только усиливает наш Черноморский флот. Я думаю, что ВСУ отныне не будут звать его на „ты“, а будут обращаться только на „вы“ к Черноморскому флоту», — подчеркнул Комоедов.

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