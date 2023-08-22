«Достойное пополнение»: военэксперт объяснил уникальность корабля «Циклон» Военэксперт Дандыкин назвал корабль «Циклон» достойным пополнением флота

Фото: МО РФ

Церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон»

Корабль «Циклон» станет достойным пополнением российского флота, рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Он объяснил, что это уникальное судно, которое будет нести восемь ракет «Калибр» и иметь мощную противовоздушную установку «Панцирь-М».

Это боевой корабль третьего ранга, проект «Каракурт», это первый каракуртовец на Черноморском флоте, построенный на Керченском судостроительном заводе. Этот завод выпускает корабль впервые за 25 лет, если не больше. Он несет восемь ракет «Калибр», у него есть мощное ПВО в лице морского варианта «Панциря-М» — зенитно-ракетного артиллерийского комплекса, который позволяет сбивать беспилотники и воздущные цели. Достойное пополнение Черноморского флота в ударной мощи и в части, касающейся защиты ПВО, — сказал Дандыкин.

По его словам, как ожидается, в этом году будут сданы в эксплуатацию два таких корабля. Эксперт выразил мнение, что «Циклон» можно использовать в ходе СВО, если он будет стрелять «Калибрами» и уничтожать надводные дроны из бортового оружия. Дандыкин отметил, что у судна есть крупнокалиберные пулеметы.

Несомненно, это пополнение кораблей Черноморского флота, которые сейчас имеют ограничения на получение пополнения через проливы. Турция запретила Украине, России и всем членам нечерноморским государств проходить через Босфор и Дарданеллы, — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что многоцелевые атомные подводные лодки типа «Ясень» проекта 885 (М) вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По словам гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, соответствующие работы уже начались.