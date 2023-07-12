Новый ракетный корабль проекта «Каракурт» пополнил ряды российского флота

Фото: МО РФ

Церемония спуска на воду построенного для Военно-морского флота России третьего серийного (четвертого по счету) малого ракетного корабля нового поколения проекта 22800 «Каракурт»

Малый ракетно-артиллерийский корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» вошел в состав российского флота, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Торжественная церемония состоялась в Керчи при участии главкома ВМФ Николая Евменова.

Состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон» и подъема на нем Андреевского военно-морского флага, — сказано в сообщении.

Евменов в ходе мероприятия по сложившейся на флоте традиции передал флаг командиру корабля. В своей речи адмирал высоко оценил профессионализм судостроителей керченского завода имени Бутомы. Отличившимся специалистам он вручил медаль «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков».

Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота, — сказал главком.

На видеозаписи из репортажа телеканала «Звезда» можно увидеть пришвартованный корабль, на палубе которого расположился первый состав экипажа в парадной форме.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали о работе над усилением ВМФ РФ. Как ожидается, до конца текущего года ВМФ РФ получит 30 различных кораблей, катеров и судов обеспечения.