Герой Советского Союза напомнил россиянам об успехе Су-30 над Черным морем Герой СССР Кондауров: Су-30 уничтожил разведывательный катер ВСУ на Черном море

Фото: Olga Sokolova/Global Look Pres

Истребитель Су-30 уничтожил разведывательный катер ВСУ на Черном море, заявил NEWS.ru полковник, летчик-испытатель ГК НИИ ВВС, герой Советского Союза Владимир Кондауров. Он добавил, что таким образом истребитель впервые уничтожил морскую цель, так как раньше эти самолеты применяли лишь для атаки по наземным целям.

Су-30 уничтожил разведывательный катер на Черном море. Это первый случай, когда истребитель уничтожил морскую цель, ранее их использовали лишь для атаки по наземным целям, — сказал Кондауров.

По его мнению, удар Су-30 по катеру был проверкой истребителя на эффективность в борьбе с морскими целями. Он также допустил, что в дальнейшем истребитель будут применять против объектов на море.

Ранее Минобороны РФ сообщал о том, что экипаж российского истребителя Су-30СМ морской авиации уничтожил в Черном море украинский разведывательный катер. В ведомстве уточнили, что катер противника был подбит в районе российских газодобывающих установок.

До этого военное ведомство рассказало, что 17 августа ВСУ предприняли попытку атаки кораблей Черноморского флота с помощью безэкипажного катера. Инцидент произошел юго-западнее Севастополя. Сторожевое судно «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» смогли уничтожить украинский катер. Огонь производился из бортового вооружения кораблей Черноморского флота. После этого они продолжили выполнять поставленные задачи.