Истребитель Су-30 уничтожил в Черном море катер ВСУ Минобороны РФ: в районе газодобычи в Черном море Су-30 уничтожил катер ВСУ

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Истребитель Су-30СМ

Экипаж российского истребителя Су-30СМ морской авиации уничтожил в Черном море разведывательный катер Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что катер противника был подбит в районе российских газодобывающих установок.

Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины, — отмечается в сообщении.

Военное ведомство ранее рассказало, что 17 августа ВСУ предприняли попытку атаки кораблей Черноморского флота с помощью безэкипажного катера. Инцидент произошел юго-западнее Севастополя. Сторожевое судно «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» смогли уничтожить украинский катер. Огонь производился из бортового вооружения кораблей Черноморского флота. После этого они продолжили выполнять поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 августа ВСУ атаковали российский гражданский танкер SIG. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что в районе Крымского моста произошел мощный взрыв. По его словам, на переправе было перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности.