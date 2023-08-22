«ВСУ будут на «вы» к Черноморскому флоту»: адмирал о новом корабле «Циклон» Адмирал Комоедов заявил, что ракетный корабль «Циклон» усилит флот России

Фото: МО РФ

Корабль «Циклон» — это очень сильная вещь, которая станет серьезным пополнением российских вооруженных сил, заявил NEWS.ru бывший командующий Черноморским флотом ВМФ (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов. Эксперт также отметил, что новому ракетоносителю необходимо обеспечить должную охрану, чтобы он не стал мишенью украинских диверсантов.

«Циклон» должен быть хорошо обороняем. Все должно быть продумано. Появление кораблей, которые имеют ракетное оружие, только усиливает наш Черноморский флот. Я думаю, что ВСУ отныне не будут его звать на «ты», а будут обращаться только на «вы» к Черноморскому флоту, — подчеркнул Комоедов.

Ранее спикер группировки «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские военные впервые вывели в Черное море новый ракетоноситель «Циклон», недавно принятый в состав Черноморского флота РФ. Она отметила, что на вооружении корабля стоит восемь универсальных пусковых шахт под ракеты «Калибр» и «Оникс». В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-30 уничтожил украинский военный катер в Черном море. По словам летчика-испытателя ГК НИИ ВВС, героя Советского Союза Владимира Кондаурова, этот самолет впервые поразил морскую цель, так как ранее применялся лишь для атаки по наземным целям.