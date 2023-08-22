Уничтожение катера с десантниками ВСУ попало на видео

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения катера с десантниками Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиный. На кадрах видно, как лодку поражают с воздуха с помощью авиационной пушки с корректировкой огня. Высокоскоростная цель была успешно уничтожена.

Представители ведомства также заявили, что украинские солдаты передвигались на военном катере Willar Sea Force американского производства. Несмотря на высокую маневренность, пилотам ВКС России удалось поразить цель. Отмечается, что это уже второй катер, уничтоженный в Черном море за последние сутки.

Министерство обороны России ранее также опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Удары по технике противника наносились разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор». Отмечается, что пилоты выпустили по цели управляемую ракету.

Российские военнослужащие ранее уничтожили американские БМП Bradley на Запорожском направлении. Бойцы использовали ручные противотанковые гранатометы. По словам солдат, БМП двигались под прикрытием танков и артиллерии.