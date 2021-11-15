Чемезов назвал преимущества российского самолёта Checkmate перед F-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российский лёгкий тактический самолёт Checkmate дешевле и экономически выгоднее американского истребителя F-35 Lightning II. При этом он отметил преимущество в боевой нагрузке отечественного самолёта, передаёт РИА Новости.

К конкурентам я бы отнёс JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее наш самолёт экономически выгоднее — как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости лётного часа. При этом он может брать на борт рекордный объём вооружения. Поэтому считаю, что у самолёта хорошие экспортные перспективы, — отметил Чемезов.

Глава госкорпорации добавил, что стоимость самолёта составит от $30 до $35 млн. Он заявил о необходимости построить три опытных образца к 2023 году, чтобы начать испытательные полёты.

По словам Чемезова, «Рособоронэкспорт» уже начал продвижение самолёта. С рядом потенциальных покупателей прошли переговоры. Сейчас формируются предложения по облику машины под их требования.

Накануне Ростех представил видеопрезентацию беспилотной версии Checkmate.

Ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что в Комсомольске-на-Амуре начались работы по производству сразу нескольких опытных образцов новейшего истребителя.

Новый лёгкий тактический самолёт Checkmate представляет собой воплощение самых передовых разработок, в том числе он имеет открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности. Может быть оснащён ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».