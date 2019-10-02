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Необходимости в испытаниях и использовании зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500 в Сирии не было и нет, заявили в Министерстве обороны РФ.

С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях, — цитирует сообщение газета «Известия». Там также отметили, что для прикрытия российских военных объектов Тартус и Хмеймим используются...