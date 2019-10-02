Белоруссия ожидает поставку четырёх российских истребителей Су-30СМ в ноябре 2019 года, заявил министр обороны страны Андрей Равков.
Он также отметил, что началось финансирование по заключённому ранее договору о поставках самолётов.
Поставка первых четырёх самолётов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года, — цитирует его РИА Новости.
Ранее, в январе 2019 года, Минобороны Белоруссии подтвердило заключение контракта на поставку истребителей.
Как ранее писал News.ru, Россия и Турция ведут переговоры о поставках республике российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен