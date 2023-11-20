«Зимняя вишня», заложники: чем запомнится экс-губернатор Кузбасса Тулеев Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 по 2018 год, скончался в возрасте 79 лет. Что известно о его смерти, чем запомнился политик?

Что известно о смерти Тулеева

О кончине Амана Тулеева сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев. Он назвал смерть экс-губернатора невосполнимой утратой.

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России», — заявил Цивилев.

Официальных сообщений о причинах смерти Тулеева нет, однако, по данным регионального портала Ngs42.ru, у экс-губернатора были проблемы со спиной. Он получил травму еще в молодости, работая на железных дорогах. Проблемы со здоровьем у политика ухудшились в 2016 году, а через год он перенес операцию в Германии. В последние годы ситуация обострилась, из-за чего Аман Тулеев ходил с тростью.

По предварительной информации, Тулуеева похоронят на Центральном кладбище Кемерово № 1, поблизости от могилы его сына Андрея. Младший наследник политика погиб в 1998 году в Ташкенте. Он получил смертельные травмы в ДТП. Ему было 26 лет.

«Предварительно, тело предадут земле рядом с сыном, на первом кладбище, последнее слово в этом вопросе в любом случае за родными Тулеева», — рассказал источник Ngs42.ru.

Чем запомнился Аман Тулеев

Тулеев стал губернатором, когда в Кузбассе были закрыты многие шахты, что стало причиной массовых увольнений рабочих. В мае 1998 года по всей области начались забастовки шахтеров. Они были недовольны длительным отсутствием выплат, продовольственным дефицитом и ухудшением трудовых условий.

Протестующие перекрыли дороги и Транссибирскую железнодорожную магистраль, остановив грузовые и пассажирские перевозки на восток страны. Тулеев не стал разгонять демонстрантов, заявив о законности их требований. Впоследствии рабочим выплатили задолженности по зарплатам.

Фото: Социальные сети Аман Тулеев возложил цветы в память о погибших при пожаре Фото: Социальные сети Аман Тулеев возложил цветы в память о погибших при пожаре Фото: kremlin.ru Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Фото: kremlin.ru Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин во время минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Слева направо: Аман Тулеев, Сергей Меняйло, Владимир Пучков, Александр Бастрыкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин во время минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Слева направо: Аман Тулеев, Сергей Меняйло, Владимир Пучков, Александр Бастрыкин Фото: t.me/tuleev_aman Аман Тулеев и Софи Лорен. В рамках акции «Кузбасс – территория добра» Софи Лорен посетила кемеровский областной кардиоцентр Фото: t.me/tuleev_aman Аман Тулеев и Софи Лорен. В рамках акции «Кузбасс – территория добра» Софи Лорен посетила кемеровский областной кардиоцентр Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Пресс-служба АКО Аман Тулеев Фото: Михаил Почуев/ТАСС Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после совещания в главном управлении МЧС России Фото: Михаил Почуев/ТАСС Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после совещания в главном управлении МЧС России Фото: kremlin.ru Владимир Путин повел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, 2015 год Фото: kremlin.ru Владимир Путин повел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, 2015 год Фото: Пресс-служба АКО 24 августа 1989 года народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин посетили шахтерские бараки Фото: Пресс-служба АКО 24 августа 1989 года народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин посетили шахтерские бараки Фото: Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАС Депутат Совета Федерации Федерального собрания от Кузбасса Аман Тулеев во время встречи с плавильщиками третьего цеха Кузнецкого завода ферросплавов Фото: Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАС Депутат Совета Федерации Федерального собрания от Кузбасса Аман Тулеев во время встречи с плавильщиками третьего цеха Кузнецкого завода ферросплавов Фото: Неменов Александр/Фотохроника ТАСС Москва. 8 июня 1996 год. На конгрессе, который прошел во дворце спорта «Лужники», кандидат в президенты России Аман Тулеев (справа) объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова Фото: Неменов Александр/Фотохроника ТАСС Москва. 8 июня 1996 год. На конгрессе, который прошел во дворце спорта «Лужники», кандидат в президенты России Аман Тулеев (справа) объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС Кандидаты в президенты РФ Владимир Жириновский (слева) и Аман Тулеев Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС Кандидаты в президенты РФ Владимир Жириновский (слева) и Аман Тулеев Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС Москва. 2 июля 1997 год. Глава государства Борис Ельцин (справа) и назначенный накануне губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время встречи Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС Москва. 2 июля 1997 год. Глава государства Борис Ельцин (справа) и назначенный накануне губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время встречи Фото: Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАСС 8 декабря 1997 год. Премьер-министр правительства России Виктор Степанович Черномырдин (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на шахте «Зыряновская» Фото: Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАСС 8 декабря 1997 год. Премьер-министр правительства России Виктор Степанович Черномырдин (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на шахте «Зыряновская» Фото: Анатолий Кузярин/ИТАР-ТАСС Александр Лукашенко, находившийся с визитом в Кемеровской области, губернатор Кузбасса Аман Тулеев (слева) посетили авторемонтные мастерские разреза «Кузбассразрезуголь» Фото: Анатолий Кузярин/ИТАР-ТАСС Александр Лукашенко, находившийся с визитом в Кемеровской области, губернатор Кузбасса Аман Тулеев (слева) посетили авторемонтные мастерские разреза «Кузбассразрезуголь» Фото: kremlin.ru Дмитрий Медведев на встрече с Аманом Тулеевым, 2010 год Фото: kremlin.ru Дмитрий Медведев на встрече с Аманом Тулеевым, 2010 год Фото: kremlin.ru Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, 2007 год Фото: kremlin.ru Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, 2007 год Фото: Анатолий Кузярин/ИТАР-ТАСС В Кузбасс прибыл мэр города Москвы Юрий Лужков (справа). В аэропорту Новокузнецка столичного мэра встречал губернатор области Аман Тулеев (слева) Фото: Анатолий Кузярин/ИТАР-ТАСС В Кузбасс прибыл мэр города Москвы Юрий Лужков (справа). В аэропорту Новокузнецка столичного мэра встречал губернатор области Аман Тулеев (слева) Фото: Данил Айкин/ТАСС Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области Фото: Данил Айкин/ТАСС Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области Фото: t.me/tuleev_aman Аман Тулеев и Патриарх Кирилл Фото: t.me/tuleev_aman Аман Тулеев и Патриарх Кирилл

Сергей Цивилев также отметил, что Аман Тулеев пришел к власти в тяжелое для региона время, но смог вывести Кузбасс из кризиса.

«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — сказал Цивилев.

Аман Тулеев четыре раза лично участвовал в операциях по освобождению людей. В июне 1992 года он спас девочку, взятую в заложницы в автобусе в Москве. Тогда он предложил захватчику обменять ее на себя. В августе 1995 года лично вел переговоры с преступником, удерживающим автобус с людьми в Кемерово.

В годы правления, в августе 2001 года, политик смог договориться с террористом, который захватил в кемеровском аэропорту такси с водителем, а в марте 2009 года участвовал в освобождении сотрудников отделения банка в Ленинске-Кузнецком, взятых в заложники.

Как пожар в «Зимней вишне» повлиял на карьеру Тулеева

Пост губернатора Аман Тулуев покинул досрочно после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года, когда погибли 64 человека. Тогда политик назвал возмущенных кемеровчан бузотерами, обвинив оппозицию в организации стихийного митинга. По его мнению, участники той акции не были родственниками погибших.

1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало «единственно верным» после пожара.

После отставки он занимал должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

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