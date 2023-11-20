Названы дата и место прощания с Тулеевым Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября в музыкальном театре Кузбасса

Фото: Kremlin.ru

Аман Тулеев

Прощание с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым состоится в Кемерове 22 ноября, сообщила пресс-служба Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО), ректором которого был экс-глава региона. Церемония пройдет в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва.

22 ноября в 11:00 в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым, — говорится в сообщении КРИРПО.

О смерти Амана Тулеева 20 ноября сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Тулеев, более 20 лет возглавлявший правительство региона, скончался в возрасте 79 лет. Цивилев отметил, что Тулеев был ярким и неординарным человеком, посвятившим жизнь служению Кузбассу и России.

Действующий глава региона подчеркнул, что Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году — в «тяжелое время», когда «шахтеры сидели на рельсах», — и смог вывести регион из кризиса. По словам Цивилева, в своей работе Тулеев всегда ставил на первое место интересы людей.

В апреле 2018 года Тулеев подал заявление об отставке с поста губернатора Кузбасса после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Тогда Тулеев заявил, что устал от политики и не видит смысла в ней оставаться.