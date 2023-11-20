Умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил в своем Telegram-канале действующий глава региона Сергей Цивилев. Умерший политик возглавлял область более 20 лет. Причина его смерти не называется.

Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы. Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России, - написал Цивилев.

Он напомнил, что Тулеев возглавил регион в тяжелое время, "когда шахтеры сидели на рельсах", и сумел вывести его из кризиса. Также Цивилев подчеркнул, что в своей работе экс-губернатор всегда ставил на первое место интересы людей.