Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер Умерла супруга экс-президента США Джимми Картера Розалин

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Супруга бывшего президента США Джимми Картера Розалин скончалась в возрасте 96 лет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра Картера. Ранее у нее была диагностирована деменция.

Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она оказала мне <...> поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на [этом] свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня, — приводятся в заявлении слова ее 99-летнего супруга.

Чета Картеров считалась самой долгоживущей президентской парой в истории. Они поженились в 1946 году. Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 годы. В 2015 году у него была диагностирована меланома — злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и в мозг. В феврале текущего года стало известно, что Картер решил получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни с семьей вместо продолжения лечения в клинике.

Ранее сообщалось, что старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри умерла на 87-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке. Причина ее смерти не раскрывается, в пресс-службе бывшего главы государства не прокомментировали эту информацию. Мэриэнн Барри долгое время работала федеральным судьей.

Также стало известно о смерти младшего брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата. Он скончался на 71-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июля 2022 года у мужчины был диагностирован рак гортани.