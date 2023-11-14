Скончалась старшая сестра Дональда Трампа NYT: старшая сестра Трампа умерла на 87-м году жизни

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Мэриэнн Трамп Барри

Старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри умерла на 87-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке, сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. Причина ее смерти не раскрывается, в пресс-службе бывшего главы государства не прокомментировали эту информацию. Мэриэнн Барри долгое время работала федеральным судьей.

Барри скончалась дома в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, — говорится в сообщении.

Источники издания утверждают, что старшая сестра играла важную роль в жизни и карьере Дональда Трампа. Бывший президент США часто прислушивался к ее мнению и нередко подвергался критике с ее стороны, что также могло влиять на его решения. Отмечается, что за последние несколько лет Трамп переживает уже третью личную потерю. Так, в 2020 году скончался его младший брат Роберт, а в 2022 году скончалась его первая жена Ивана.

По данным соцопроса, проведенного агентствами Bloomberg и Morning Consult, число сторонников Дональда Трампа в США стремительно растет. Как утверждают аналитики, около 46% респондентов отдают предпочтение Трампу в отношении Тайваня и Китая, 34% поддерживают позицию Байдена. Уверенность в том, что бывший президент США способен положить конец палестино-израильскому конфликту, выражают 43% опрошенных.