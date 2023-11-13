Умер младший брат первого президента Казахстана Брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев умер в возрасте 70 лет

Фото: bolat-nazarbaev.com

Болат Назарбаев

Младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев скончался на 71-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Центральной клинической больницы Алма-Аты. Позднее данную информацию также подтвердил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева на своей странице в Twitter (X). В конце июля 2022 года сообщалось, что у брата первого главы государства был диагностирован рак гортани.

В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, — рассказал пресс-секретарь.

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Алма-Атинской области. После окончания техникума работал механиком, затем стал заместителем директора местного совхоза. В период с 1989 по 1992 год занимался предпринимательской деятельностью, а в 2016 году основал собственный фонд.

Как сообщалось ранее, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лишил Нурсултана Назарбаева государственной охраны. Причиной принятия такого решения стала отмена закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)», лишившая Назарбаева особого статуса.