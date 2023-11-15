«Разбойник» Китовани умер: как он сделал Шеварднадзе президентом Грузии

Фото: Эдуард Песов/ТАСС

Тенгиз Китовани и Эдуард Шеварднадзе

Бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани скончался на 86-м году жизни. В начале 1992 года он был ключевым участником свержения и изгнания из страны первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа и привода к власти Эдуарда Шеварднадзе. В ранге министра обороны Китовани вводил войска в Абхазию. Этот поход закончился для Грузии катастрофой. В 1996 году его приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования. Как уголовник Китовани свергал и ставил президентов Грузии в «эпоху беззакония» — в материале NEWS.ru.

Какую карьеру сделал Китовани в начале 1990-х

Тенгиз Китовани возглавил Национальную гвардию Грузии в 1990 году. Это было начало фактического распада СССР, который завершился формально в декабре 1991 года. В Грузию, как и во многие другие бывшие советские республики, пришел период беззакония и национализма. На лозунге «Грузия — для грузин» к власти пришел первый президент независимой закавказской республики Звиад Гамсахурдиа, который в августе 1991 года распустил гвардию. Однако Китовани отказался подчиниться этому решению. Вместо этого он и его соратники устроили переворот, свергнув в конце года Гамсахурдиа. Вместе с Китовани в мятеже участвовали грузинский вор в законе Джаба Иоселиани, возглавлявший военизированное формирование «Мхедриони», и экс-премьер страны Тенгиз Сигуа.

Выгнав Гамсахурдиа из Грузии, этот триумвират привез в марте 1992 года в страну бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. Китовани при нем получил должность министра обороны. Через полгода после назначения, в августе 1992 года, он ввел войска в Абхазию, что послужило началом двухлетнего грузино-абхазского вооруженного конфликта.

«Они рассуждали о демократии, но сами бесчинствовали и совершали очень плохие поступки. Китовани и его соратники вписали в историю Грузии очень мрачные страницы, приведя страну к трагедии. Это прежде всего касается вооруженного конфликта в Абхазии», — отметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе.

Абхазия оказалась потерянной для Грузии. А после признания Россией независимости республики в августе 2008 года жители Абхазии и вовсе вспоминают про Грузию как про далекое прошлое, которое ни в каком виде не сможет для них повториться.

Фото: Г. Ахаладзе/РИА Новости Гражданское противостояние в Грузии. На улицах Тбилиси в дни вооруженного конфликта между сторонниками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа (звиадисты) и объединенной оппозицией (1991–1993 годы)

Как Китовани попал во власть

Подобные Китовани «вожаки» появляются во главе «вооруженных ватаг» в период смуты, отметил в беседе с NEWS.ru бывший советник президента РФ по политическим вопросам политолог Сергей Станкевич.

«Смута — это распад государственных связей, отказ от законов и правил. Кто собрал сильнее ватагу, тот имеет шансы на самоутверждение. В период грузинской смуты возникли эти ватаги и вожаки. Появление Китовани и ему подобных было неизбежно», — считает политолог.

Китовани и его нацгвардейцы «бесчинствовали не только в Абхазии, но и в Тбилиси, других городах Грузии, утверждая свою власть», добавляет политолог Капанадзе.

«Это отрицательная фигура, к сожалению, сосредоточившая в своих руках воинскую силу. Они бесчинствовали не только по отношению к жителям Абхазии, Мингрелии, но и Тбилиси», — утверждает собеседник NEWS.ru.

Почему Китовани сверг Гамсахурдиа

Как отмечают эксперты, процесс распада СССР дал возможность национальным республикам перейти к приватизации, что на практике означало растаскивание социалистической собственности местными кланами. Но Гамсахурдиа сопротивлялся этому, пытаясь сохранить наиболее успешные предприятия и земли в государственной собственности. Номенклатура и теневой бизнес Грузии объединились против президента. На острие этих интересов оказались Иоселиани, Китовани и бывший премьер-министр Тенгиз Сигуа. У первых двух были военизированные формирования, у третьего — экономические связи с теневым бизнесом Грузии. Они создали Военный совет, который в стране называли триумвиратом. Вооруженное свержение первого президента, которое длилось с 22 декабря 1991 года по 6 января 1992 года, приняло форму гражданской войны.

Васо Капанадзе наблюдал в Тбилиси, как нацгвардия Китовани жестоко разгоняла мирные протесты, убивая наиболее непокорных.

«Уже после побега Гамсахурдиа из Грузии его сторонники собирались в Тбилиси, проводили митинги и шествия. Я своими глазами видел, как в столице его формирование гонялось за этими безоружными людьми, стреляло в них, чтобы не допустить их приход к правительственным зданиям. Это трагическая страница государственности Грузии», — вспоминает политолог.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Звиад Гамсахурдиа

Зачем Китовани и его соратники вернули во власть Шеварднадзе

26 декабря 1991 года, в день, когда Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существования Советского государства, должность министра внешних сношений СССР потерял и Эдуард Шеварднадзе. На нее он был назначен президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым 19 ноября того же года. Параллельно с этими событиями в Тбилиси разгорался вооруженный мятеж против Гамсахурдиа.

«Шеварднадзе не стоял в стороне. Те, кто устроил переворот, с ним консультировались», — отметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Иосиф Манджавидзе.

Все стало ясно, когда в марте 1992 года Шеварднадзе прилетел в Грузию. Китовани, Иоселиани и Сигуа осознали, что им не хватает опыта государственного строительства и уговорили бывшего Первого секретаря ЦК Компартии Грузии — по сути, руководителя Советской Республики в 1972–1985 годах — возглавить страну.

Шеварднадзе понимал, что для восстановления государственности и перехода от смуты к порядку ему нужны силы, на которые можно опереться, отметил в беседе с NEWS.ru бывший советник президента РФ по политическим вопросам политолог Сергей Станкевич.

«Представители грузинских группировок приехали в Москву к Шеварднадзе. Он обсудил с ними ситуацию. Они принесли понятийные клятвы, и Шеварднадзе поехал в Тбилиси. Я в те дни тоже встречался с ним. Работоспособных государственных институтов тогда в Грузии не существовало. Единственной реальной силой были вооруженные ватаги», — рассказал Станкевич.

По его словам, какое-то время триумвират реально помогал Шеварднадзе силовыми усилиями восстанавливать порядок, по крайней мере, чтобы не было прежних уличных беспорядков.

«Но когда порядок был восстановлен, пути Шеварднадзе и его ситуативных помощников разошлись. Это ведь были настоящие разбойничьи ватаги», — добавил Станкевич.

Фото: Г. Ахаладзе/РИА Новости Гражданское противостояние в Грузии. На улицах Тбилиси в дни вооруженного конфликта между сторонниками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа (звиадисты) и объединенной оппозицией (1991–1993 годы)

Как абхазский поход поставил точку на карьере Китовани

Китовани и Иоселиани были единомышленниками, разногласия у них если и возникали, то редко. Но между ними были и отличия. Иоселиани считался настоящим вором в законе, а Китовани все знали как художника, который закончил Тбилисскую художественную академию, рассказал политолог Иосиф Манджавидзе.

«Китовани, в отличие от Иоселиани, с криминалом не был связан. Он был художником. Гамсахурдиа поставил его во главе нацгвардии, потому что доверял ему — они были одноклассниками. Это парадоксальное решение отрицательно сказалось на судьбе страны. С Китовани связан переворот и поход в Абхазию якобы для защиты коммуникации. Чем это закончилось, хорошо известно — войной», — рассказал политолог.

По словам Манджавидзе, Иоселиани не был согласен с военным вторжением в Абхазию, но гвардия Китовани стремилась в этот регион, а, когда пролилась первая кровь, вооруженный конфликт втянул в себя все силовые структуры двух республик.

Капанадзе считает, что Китовани и другие сторонники вторжения в Абхазию проявили политическую недальновидность.

«Эти люди не понимали, что распад Советского Союза позволяет абхазам тоже отреагировать силой, при том что Москва и республики Северного Кавказа их поддержат. Так и случилось. Они проявили недальновидность», — заключил политолог.

30 сентября 1993 года грузинским войскам пришлось уйти из Абхазии. К тому времени Китовани уже лишился своего министерского поста, но депутатом парламента Грузии он оставался до 1995 года.

Фото: Г. Цагарели/РИА Новости

В январе 1995-го Китовани с помощью бывшего премьер-министра страны Тенгиза Сигуа собрал около 700 вооруженных сторонников для нового похода в Абхазию. Но грузинская полиция успела арестовать его, после чего он был осужден на восемь лет. Через четыре года Шеварднадзе помиловал экс-главу Минобороны в связи с ухудшением здоровья. Вскоре Китовани перебрался в Москву, снимал двухкомнатную квартиру неподалеку от центра столицы, ездил на «Москвиче» и в целом вел скромный образ жизни. В 2012 году вернулся в Грузию.

«Генералом армии без войска» называли Китовани и в Москве, и в Тбилиси. Даже когда он предлагал свои услуги оппонентам президента Саакашвили для его свержения, никто серьезно не воспринимал его слова. Он потерял доверие всех политических сил, превратившись в безвестного пенсионера, который когда-то в прошлом возглавлял гвардию «вооруженных разбойников» Грузии.

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