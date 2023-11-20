Политик «тяжелого времени»: фото умершего экс-главы Кузбасса Амана Тулеева Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался на 80-м году жизни

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области

В возрасте 79 лет умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Как заявил действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев, его предшественник возглавлял регион «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».

Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. В 1994-1996 годах, а также в апреле — сентябре 2018-го занимал пост председателя заксобрания региона. В 1996-1997 годах был федеральным министром по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. Трижды — в 1991, 1996 и 2000 годах — баллотировался на пост президента РФ.

Этапы политической биографии Тулеева — в галерее NEWS.ru.

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