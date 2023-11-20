В возрасте 79 лет умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Как заявил действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев, его предшественник возглавлял регион «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».
Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. В 1994-1996 годах, а также в апреле — сентябре 2018-го занимал пост председателя заксобрания региона. В 1996-1997 годах был федеральным министром по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. Трижды — в 1991, 1996 и 2000 годах — баллотировался на пост президента РФ.
Этапы политической биографии Тулеева — в галерее NEWS.ru.
Фото: kremlin.ru
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин во время минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Слева направо - Аман Тулеев, Сергей Меняйло, Владимир Пучков, Александр Бастрыкин
Фото: t.me/tuleev_aman
Аман Тулеев и Софи Лорен. В рамках акции «Кузбасс – территория добра» Софи Лорен посетила кемеровский областной кардиоцентр
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после совещания в главном управлении МЧС России
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин повел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, 2015 год
Фото: Пресс-служба АКО
24 августа 1989 года народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин посетили шахтерские бараки
Фото: Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАС
Депутат Совета Федерации Федерального Собрания от Кузбасса Аман Тулеев во время встречи с плавильщиками третьего цеха Кузнецкого завода ферросплавов
Фото: Неменов Александр/Фотохроника ТАСС
Москва. 8 июня 1996 г. На конгрессе, который прошел во дворце спорта «Лужники», кандидат в президенты России Аман Тулеев (справа) объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова
Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
Кандидаты в Президенты РФ Владимир Жириновский (слева) и Аман Тулеев
Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Москва. 2 июля 1997 г. Глава государства Борис Ельцин (справа) и назначенный накануне губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время встречи
Фото: Кузярин Анатолий/Фотохроника ТАСС
8 декабря 1997 г. Премьер-министр Правительства России Виктор Степанович Черномырдин (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на шахте «Зыряновская»
Фото: Анатолий Кузярин/ИТАР-ТАСС
Александр Лукашенко, находившийся с визитом в Кемеровской области , губернатор Кузбасса Аман Тулеев (слева) посетили авторемонтные мастерские разреза «Кузбассразрезуголь»
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин повел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, 2007 год
Фото: Анатолий Кузярин/ИТАР-ТАСС
в Кузбасс прибыл мэр города Москвы Юрий Лужков (справа). В аэропорту Новокузнецка столичного мэра встречал губернатор области Аман Тулеев (слева)