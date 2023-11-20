Умерла правозащитница Нина Катерли, бабушка режиссера Евгении Беркович Правозащитница и писательница Нина Катерли ушла из жизни в возрасте 89 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правозащитница и писательница Нина Катерли скончалась на 90-м году жизни, сообщила ее дочь Елена Эфрос на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). В мае правоохранители провели обыски у Катерли по делу ее внучки, режиссера Евгении Беркович, обвиняемой в оправдании терроризма.

Мама умерла сегодня утром, — написала дочь правозащитницы.

Нина Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде. Работала химиком-технологом, после чего занялась писательской и правозащитной деятельностью. Являлась членом ПЕН-клуба Санкт-Петербурга, — ассоциации, объединяющей поэтов, эссеистов и новеллистов, а также общества «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале назвал смерть Нины Катерли горем. Парламентарий выразил соболезнования родным и близким писательницы.

Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память, — написал Вишневский.

28 ноября Мосгорсуд проверит законность продления ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма за пьесу «Финист Ясный Сокол». В начале ноября Замоскворецкий суд продлил срок содержания девушек под стражей до 10 января 2024 года.

Беркович и Петрийчук задержали в мае. Тогда же в квартире бабушки Беркович прошли обыски.