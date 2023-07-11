Захарова заявила о моральной капитуляции США из-за вбросов о Лаврове Захарова: вбросы о секретных переговорах Лаврова свидетельствуют о моральном проигрыше США

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вбросы США о «секретных переговорах» министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции Вашингтона. Это большой проигрыш США, отметила дипломат в эфире Первого канала.

Это говорит об их, на мой взгляд, абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима, который уже не знает, как докричаться до своих создателей, что если они в очередной раз не вольют дозу вооружений и финансов, то уже ничего не будет, это, конечно, большой проигрыш с их стороны, — подчеркнула Захарова.

Она считает, что американские вбросы о переговорах России с чиновниками США нужны для того, чтобы начать «виртуальную, не привязанную к действительности возню» вокруг желания Москвы перейти к переговорам. Дипломат добавила, что «интрига требует повышенного внимания», поэтому она не закончена.

Телеканал NBC ранее рассказал, что бывшие чиновники США в апреле проводили секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для обсуждения завершения украинского конфликта. Захарова это сообщение назвала попыткой властей США выдать желаемое за действительное.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден мог бы за пять минут положить конец конфликту на Украине, если бы речь шла о сдаче территорий. Однако Киев не пошел бы на такой шаг, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также прокомментировал ранние обещания экс-президента США Дональда Трампа закончить конфликт за 24 часа, отметив, что Трамп имел эти 24 часа в свое время.