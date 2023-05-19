Захарова указала на главную ошибку Шольца Захарова: самая большая ошибка Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса

Фото: МИД РФ

Самой большой ошибкой канцлера ФРГ Олафа Шольца является насмешка над геноцидом жителей Донбасса, которую он допустил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Такое мнение в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Реперу высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как полагает российский дипломат, таким образом Шольц войдет в историю как человек, посмеявшийся над горем людей.

Если Шольц в жизни совершал ошибки, то эта — самая большая. Его ошибка не в том, что он не верит, думает по-другому. <...> Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом, — сказала Захарова.

Она также отметила, отвечая на вопрос о том, что следует сделать Западу для возвращения доверия России, что в данном случае необходимо перестать «раздувать» кризис на Украине.

В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Олаф Шольц, комментируя позицию России, заявил, что «слова о том, что в Донбассе происходит геноцид, — это, конечно, смешно».

Ранее Захарова заявила, будто бы Шольц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выкрикнул приветствие украинских националистов. Согласно ее утверждениям, лозунг был установлен в качестве официального приветствия Организации украинских националистов в 1939 году. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич националистического содержания, сказала российский дипломат.

Также сообщалось, что Шольц высказал мнение о том, что страны Евросоюза должны поддерживать отношения с представителями российской и белорусской оппозиции. По его словам, Совет Европы должен поддержать перспективу мирного будущего.