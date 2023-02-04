Захарова: участников саммита ЕС — Украина ждет жестокое разочарование

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саммит Евросоюза и Украины

Каждого участника саммита ЕС — Украина, который состоялся 3 февраля, в будущем ждет жестокое разочарование, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она аргументировала свои слова тем, что специальная операция дойдет до момента выполнения всех целей, а попытки Запада помешать Москве тщетны, передает ТАСС.

Всех участников киевской сходки 3 февраля ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра «до последнего украинца», — подчеркнула Захарова.

Также представитель ведомства сказала, что саммит показал: ЕС поддерживает Киев для «ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО». По итогам встречи было выпущено совместное заявление. Оно, как сказала Захарова, цинично демонстрирует «приверженность полному уважению прав лиц, принадлежащих к меньшинствам».

Это противоречит принципам, на которых строился Евросоюз, — заключила представитель МИД.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявила, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд.

Она отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине.