Захарова пообещала жесткий ответ на захват школы при посольстве РФ в Польше

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Москва даст очень жесткий ответ на захват школы при российском посольстве в Польше, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». По ее словам, сейчас этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате.

Официальная Варшава получит в ответ соответствующие действия, как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате, — сказала Захарова.

Она добавила, что школа переедет в новое здание в Варшаве, для чего потребуется несколько дней. Захарова отметила, что учеба в учреждении будет продолжена.

29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам учебного заведения время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Варшаве распахнет двери перед учениками 10 мая, но в другом здании. По его словам, на предстоящей неделе будет осуществлен вывоз оборудования и имущества учебного заведения.