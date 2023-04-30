Школа при посольстве России в Польше распахнет двери перед учениками 10 мая, но в другом здании, заявил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, на предстоящей неделе будет осуществлен вывоз оборудования и имущества школы.
После майских праздников. После 9 мая. Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того, как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже о обычном режиме, — сказал дипломат.
29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.
Андреев прибыл к зданию учебного заведения и назвал действия польских властей противоправными, поскольку речь идет о вторжении на территорию дипломатического объекта. Он сообщил, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы при посольстве РФ.
Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» и Волонтерской роты «Боевого братства» организовали митинг у посольства Польши в Москве против действий польских властей в отношении школы при российском посольстве в Варшаве. В нем участвовали порядка 500 человек.