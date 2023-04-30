Никита Чайка

Посол РФ в Варшаве рассказал, когда школа при посольстве возобновит работу Посол России в Варшаве: школа при посольстве откроется 10 мая в другом здании

30 апреля 2023 в 13:28

Фото: ALBERT ZAWADA/EPA/ТАСС

Сотрудники службы безопасности мэрии у входа в здание средней школы при посольстве России в Варшаве