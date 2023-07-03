Захарова отреагировала на возвращение США в состав ЮНЕСКО Захарова: восстановление членства США в ЮНЕСКО проведено с нарушением устава

Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова

Восстановление членства США в ЮНЕСКО проведено с нарушением устава, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что в ЮНЕСКО не проработали вопросы, связанные с полным погашением задолженности Вашингтона по выплатам в регулярный бюджет организации. Захарова напомнила, что долг США составляет более $600 млн.

Очевидно, что свои блоковые разделительные подходы США будут пытаться продавливать в ЮНЕСКО и против России, внося деструктив в повестку организации через ее искусственную украинизацию, — отметила Захарова.

В начале июня генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила, что США официально уведомили организацию о возобновлении членства с июля.

В марте новый постоянный представитель РФ при организации Ринат Аляутдинов заявил, что ЮНЕСКО необходимы деполитизация и возвращение к традиционной программной деятельности. По его словам, своей главной задачей на этой должности он видит обеспечение преемственности российской линии.

Кроме того, дипломат был намерен продолжить последовательную работу по закреплению в организации имеющихся серьезных достижений в сотрудничестве с Москвой, а также продвигать новые инициативы в области образования, культуры, науки, коммуникации и информации.