«Вызывает вопросы»: сенатор высказался про поездку Нарусовой на запад Сенатор Тимченко: для лишения Нарусовой статуса сенатора нет оснований

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Людмила Нарусова

Поездки в страны НАТО не могут служить основанием для лишения Нарусовой статуса сенатора, рассказал NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Однако сенатор отметил, что подобные действия вызывают вопросы с этической стороны.

Подобные нарушения не могут быть основанием для лишения Нарусовой статуса сенатора. Такое решение может быть принято только после обращения органов или уполномоченного лица, и это обращение рассматриваются Советом Федерации. Что касается данной ситуации, мы не запрещаем выезд в страны НАТО, хотя с этической стороны это, безусловно, вызывает вопросы. Это будем обсуждаться, но сейчас поводов для лишения полномочий нет, – рассказал Тимченко.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой в отношении людей, выдвинувших в высшую палату российского парламента сенатора от республики Тыва Людмилу Нарусову. Он призвал руководство Тывы разъяснить ситуацию. По его мнению, отправляясь в страны НАТО, сенатор Нарусова демонстрирует неподобающее отношение к СВО и дискредитирует статус парламента.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе со своей дочерью, телеведущей Ксенией Собчак. Видео выложила сама Собчак 5 августа. После этого глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявлял, что для сенаторов есть рекомендация отдыхать в России во избежание «провокаций». О запрете при этом речи не шло.