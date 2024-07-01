Вступил в силу обновленный закон за нарушение антитеррористической защиты С 1 июля за нарушение норм антитеррористической защиты грозит семь лет тюрьмы

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

В России с 1 июля вступает в силу поправки к закону, который вводит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Уголовный кодекс РФ дополнили статьей «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)». С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

В поправках сказано, что уголовная ответственность будет наступать в том случае, если виновный два и более раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за данные правонарушения. Если в результате преступления погибнет один человек, то тюремный срок возрастет до пяти лет, а если нескольких — то до семи.

Если преступление повлекло ущерб более одного миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказанием будет уголовный штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Также в этом случае виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет и запрет занимать определенные должности, — говорится в документе.

Необходимо изменить закон об иноагентах в России, взяв за основу некоторые нормы из аналогичного закона в США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это могло бы быть, например, установление уголовной ответственности и помогло бы увеличить число иностранных агентов «до тысяч».