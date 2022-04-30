Возвращение Улюкаева: почему выходит на свободу экс-глава Минэка Эксперты не исключили, что попавший в опалу бывший министр снова попадёт в правительство

Алексей Улюкаев / Фото Любимов Андрей/АГН «Москва»

29 апреля те, кого относят к «либеральному лагерю» российской власти, разом почувствовали облегчение. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. За получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина Улюкаев отсидел пять с половиной лет из восьми, назначенных по приговору. Возможно, таким образом власти не только демонстрируют гуманизм. Есть и другие версии — от острой нужды правительства в хорошем экономисте до не менее острой нужды в показаниях на Анатолия Чубайса.

Сделать из Улюкаева сигнал

Чиновники-либералы обрадовались новости о планируемом условно-досрочном освобождении Улюкаева, рассказал знакомый с ситуацией источник NEWS.ru. По его словам, больше всего люди из этого круга сейчас опасаются «нового 37-го» и у них есть основания считать такое развитие событий возможным — «есть те, кто этого хочет».

Информация о решении по УДО экс-министра вечером 28 апреля появилась в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ», затем её опубликовал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Утром в пятницу эти сведения подтвердили и в суде — ФСИН и прокуратура сочли, что цели наказания были выполнены.

Экс-министр выйдет на свободу 12 мая, если решение не будет обжаловано.

Опрошенные NEWS.ru эксперты выдвинули самые разные версии причин неожиданного освобождения Улюкаева. При этом версию, озвученную судом, посчитал реалистичной только основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. И то он не считает её основной, подчёркивая, что в любом случае УДО для известного экс-чиновника — «ещё и жест».

Фирсов же стал одним из тех, кто высказал мнение, что таким образом власть хочет показать, что и гуманизм — не запретная тема. Кроме того, заключение Улюкаева потеряло смысл, считает эксперт: «Все про него забыли, он себя исчерпал».

Знак, что все сигналы были услышаны, которые тогда касались Улюкаева... Посадка была сигналом, но и освобождение тоже становится сигналом, — добавил социолог.

Похожее мнение высказал политолог Аббас Галлямов. По его словам, происходящее можно интерпретировать как демонстрацию того, что в Кремле «способны принимать адекватные решения». О демонстрации либерализма властей в качестве одной из версий освобождения Улюкаева сказал и доцент Института общественных наук РАНХиГС, экономист Николай Кульбака.

В то же время эксперт программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан не согласился с версией о подаче властями какого-то сигнала. По его словам, сейчас власти ведут диалог только с народом, на народ «понятия не имеет, кто такой Улюкаев», поэтому с населением говорят скорее о ядерных бомбах.

Это какие-то внутренние игры, разборки. Кто-то с кем-то договорился, кто-то сказал, что он нужен сейчас на работе, кто-то решил, что достаточно наказали, — предположил Мовчан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Репрессированный генерал»

Версию о том, что экс-глава минэкономразвития может быть «нужен на работе», высказали почти все опрошенные NEWS.ru эксперты. Улюкаев, напомним, доктор экономических наук, защищал диплом во Франции, работал с Егором Гайдаром, Алексеем Кудриным и Анатолием Чубайсом. И такой человек может оказаться полезным в разгар экономического кризиса.

В этом контексте собеседники зачастую вспоминали генералов, репрессированных перед началом Великой Отечественной войны и освобождённых Сталиным после нападения Германии. «Логика в этом есть», — считает Николай Кульбака. Однако, по его мнению, спасение экономики России — это не дело каких-то отдельных профессионалов. Проблемы сейчас не способна решить ни одна «экономическая звезда», отметил эксперт.

Действительно, назначение вышедшего из колонии бывшего министра на новый государственный пост выглядело бы как минимум необычно. Такой шаг дискредитирует власть, обратил внимание Алексей Фирсов, но признал, что сейчас во власти осталось мало «титульных экономистов в либеральном лагере», а Улюкаева уважали. Поэтому экс-министра действительно могут использовать как консультанта, но не более, считает социолог.

Улюкаева могут направить «на поддержку Набиуллиной и Силуанова», считая его «крутым специалистом», высказал свое предположение Аббас Галлямов. Однако он усомнился в том, что экс-министр «такой уж бесценный специалист».

Экономический обозреватель Константин Фрумкин рассказал, что Улюкаев принадлежит к «гайдаровской школе», специалисты которой уже долгое время не востребованы российскими властями. Представителей этой школы практически не осталось на значимых постах, а оставшиеся, как проявило, не имеют реального влияния на экономическую политику страны.

По словам эксперта, можно представить Улюкаева в качестве сотрудника Центробанка, где он девять лет занимал должность зампреда, потому что ЦБ сейчас — «последний оплот либеральной монетаристской экономической политики». Но это также означает, что появление Улюкаева никак не повлияет на экономическую политику Банка России, который и без того работает в западном стиле.

Всё бывает, но ему сейчас наиболее вероятно занять должность научного сотрудника в каком-то достаточно престижном образовательном учреждении: МГУ, РАНХиГС, ВШЭ, институт Гайдара. Человек, который привлекает большое внимание прессы, будет привлекать медийное внимание и пытаться влиять на экономическую политику. Но наша экономическая политика формируется не научными школами, а представлениями о национальной безопасности, — заключил журналист.

Никому не нужен

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который первым опубликовал новость решении суда условно-досрочно освободить Улюкаева, предположил, что он может дать показания на Анатолия Чубайса, который покинул Россию после начала военной операции на Украине (по данным Bloomberg, он принял такое решение, потому что был не согласен с решением руководства страны). После его отъезда глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова провести проверку работы компании, когда её возглавлял Чубайс.

Анатолий Чубайс Сергей Булкин/NEWS.ru

Улюкаев и Чубайс знакомы с 1980-х годов. Протекция Чубайса помогла Улюкаеву попасть в правительство в начале 2000-х. После задержания министра в 2015 году глава «Роснано» публично вступился за него и даже дал положительную характеристику для суда.

Никто из опрошенных NEWS.ru экспертов не поверил в версию о показаниях. Николай Кульбака назвал это «очень сложными конспирологическими построениями» и предположил, что за бывшего министра вовремя вступился кто-то из его друзей. Политолог Павел Салин тоже призвал «не искать конспирологии». По его мнению, само дело на Улюкаева было образцово-показательным и «был интерес его посадить». При этом интереса держать его в колонии «от звонка до звонка» ни у кого не было.

Улюкаев по большому счёту никому не нужен, и он это знал, — подчеркнул он.

На освобождение экс-министра могли повлиять чьи-то договорённости, полагает Андрей Мовчан. Кроме того, экс-министр мог просто помириться с Игорем Сечиным.

Глава «Роснефти» был ключевой фигурой в деле Улюкаева. По версии следствия, именно от него министр получил взятку в размере $2 млн за заключение Минэкономразвития, позволяющее нефтяной компании купить принадлежащий государству пакет акций Башнефти. Улюкаев не признал вину.

ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал, — описывал Улюкаев в суде события, предшествующие эпизоду с передачей денег в офисе «Роснефти». — Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать.

Незадолго до вынесения приговора Алексею Улюкаеву издание The Bell опубликовало аудиозапись переговоров экс-министра с Сечиным, на которых, по данным СМИ, последний просит подготовить для чиновника корзинку с подарками. Такие корзинки — с вином и колбасками «От Иваныча», как обратили внимание журналисты, глава Роснефти регулярно дарил госслужащим. Именно с такой корзинкой Улюкаева задерживали оперативники ФСБ: помимо неё у него была сумка, где силовики нашли два миллиона долларов. Сам чиновник настаивал, что ожидал увидеть в сумке бутылки вина.