Во «ВКонтакте» подтвердили взлом страницы Медведева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Страница заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева действительно была взломана, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «ВКонтакте». Как заявили в социальной сети, пост был размещен сторонним пользователем, команда безопасности устанавливает причины произошедшего. Речь идет о публикации про Грузию и Казахстан, появившейся ранее на странице Медведева во «ВКонтакте». Спустя 10 минут после размещения пост был удален.

Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего, — отметили в пресс-службе.

Ранее помощник Медведева заявил, что пост во «ВКонтакте» про Грузию и Казахстан написал не бывший премьер, а те, кто взломал его аккаунт. Он добавил, что последнее сообщение, опубликованное Медведевым, было про ВМФ. C теми, кто написал сообщение от лица зампредседателя Совбеза, разберется администрация соцсети и те, «кому положено».

В публикации говорилось о том, что Казахстан является искусственным государственным образованием, а единой Грузии не существовало до завоевания Россией в начале XIX века. Также в посте отмечалось, что с «парадами суверенитетов» пора заканчивать.