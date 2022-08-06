Вице-премьер России Хуснуллин получил новую должность

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Согласно новому постановлению правительства, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен главой наблюдательного совета Роскадастра. Отмечается, что в новой должности заместитель главы правительства утверждён на пятилетний срок. В документе также сообщается, что в состав наблюдательного совета компании войдёт глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Утвердить сроком на пять лет предлагаемый состав наблюдательного совета публично-правовой компании Роскадастр, — сказано в опубликованном указе.

В наблюдательный совет также вошли глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что судьба экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина прояснится в ближайшее время. Пресс-секретарь президента отметил, что информация о новом назначении появится скоро. В середине июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов, после отставки которого глава государства упразднил один из вице-премьерских постов. Теперь их будет только 10.