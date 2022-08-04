В Кремле рассказали, когда прояснится судьба Рогозина Песков пообещал, что судьба Рогозина прояснится в обозримом будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судьба экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина прояснится в ближайшее время. Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента отметил, что информация о новом назначении появится скоро.

Нет. Она (судьба Рогозина. — NEWS.ru) прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим, — сказал Песков.

В середине июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов, после отставки которого глава государства упразднил один из вице-премьерских постов. Теперь их будет только 10.

В Кремле в конце июля отказались раскрывать будущую должность Рогозина. Песков тогда подчеркнул, что у экс-главы Роскосмоса будет новая работа, а нынешний уход Рогозина с поста не связан с какими-либо претензиями к его работе. Он также добавил, что у президента РФ нет планов по встрече с экс-главой корпорации.