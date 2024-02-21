Верховный суд России отклонил иск Надеждина по поводу выборов Верховный суд России отклонил иск Надеждина по отказу в регистрации на выборы

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сам Надеждин на заседании не присутствовал — был в отпуске с детьми.

В удовлетворении исковых требований отказать, — огласил решение судья Олег Нефедов.

ЦИК при отказе сослался на то, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой. Поэтому в суде выступали его юристы, которые просили допустить своего доверителя до участия в выборах. По их словам, нет никаких сомнений, что много людей отдали ему голоса.

Ранее в ходе рассмотрения в Верховном суде иска политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ допустить его до выборов президента, представитель ЦИК РФ заявил о грубых нарушениях при сборе подписей. Он уточнил, что на момент проставления подписи за кандидата в президенты некоторые граждане числились умершими.

До этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что комиссия не зарегистрировала выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина кандидатом в президенты страны. Причиной для отказа стала высокая доля брака в собранных им подписях избирателей в поддержку его кандидатуры.